التربية تصدر أسماء المقبولين من المتقدمين للاختبار المعلن عنه لوظيفة كاتب

أصدرت وزارة التربية اليوم أسماء المقبولين المتقدمين إلى الاختبار الذي أعلنت عنه سابقا لتعيين عدد من المواطنين لديها بصفة دائمة من الفئة الثالثة بوظيفة كاتب لكل من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وباقي المتقدمين.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين وموعد الاختبار العملي وذلك من خلال مراجعة ديوان وزارة التربية أو عبر موقعها الالكتروني على الانترنت.