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التربية تستعين بالمحامين لنشر ثقافة القانون لدى تلاميذ المدارس

كشف نقيب محامي سوريا الفراس فارس، عن وجود اتفاق مع وزارة التربية لإرسال محامين لإلقاء بحوث في المدارس حول القوانين والأنظمة.


 وقال فارس في تصريح لصحيفة “الوطن” إنه يتم العمل مع وزارة التربية لإرسال المحامين المتطوعين للمدارس (مختلف المراحل) لنشر الثقافة القانونية بين التلاميذ.


وبين فارس أن التربية وضعت برنامج لنشر الثقافة القانونية في المدارس ودور القوانين في الحياة العملية والغاية والهدف منها .
وعن موعد تطبيق ذلك، أشار فارس إلى أنه سيتم البدء به في الفصل الدراسي الثاني ، كما أبدت نقابة المحامين استعدادها لاستقبال وفود من الطلاب لشرح القوانين لهم.


ونوه نقيب محامي سوريا إلى أن الثقافة القانونية بهذه الطريقة لن تكون مادة رئيسة ضمن المنهاج ، بل من سيتم إرسال محام إلى كل مدرسة يلقي بحثاً بموضوع معين يتناسب مع الطلاب وأعمارهم.


أما عن الغاية من تلك الخطوة، بين فارس أنه من المفروض أن يكون هناك وعي قانوني وأن يتم التوضيح لكل الناس أن الهدف من العقوبات المنصوص عليها في القانون ، وستساعد وزارة التربية بنشر الوعي مثلاً عن مخاطر المخدرات وغيرها من الجرائم التي من الممكن أن يرتكبها الطلاب.