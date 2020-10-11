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التربية تحسم أمر استمرار العملية التربوية في اللاذقية وطرطوس

أعلنت وزارة التربية تكليف مدراء المدارس في المناطق المكنوبة بمحافظتي اللاذقية وطرطوس بتقرير استمرار العملية التربوية في مدارسهم من عدمها، على خلفية أزمة الحرائق المشتعلة في بلدات المحافظتين.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أنّ العملية التعليمية مستمرة في مدارس اللاذقية وطرطوس دون تأجيل، داعية الأطر الإدارية والتدريسية والطلبة والمجتمع المحلي تنفيذ عمليات تنظيف المدارس من رماد الحرائق.

وتندلع الحرائق في أرياف اللاذقية وطرطوس منذ فجر الجمعة، حيث التهمت مناطق حراجية واسعة في أكبر سلسلة حرائق بالمنطقة, واقتربت الحرائق من منازل السكان بدرجة كبيرة في بعض المناطق، وتواصل فرق الإطفاء العمل على إخماد هذه الحرائق.وقالت مصادر في مراكز الإطفاء بالساحل إنهم "أمام أكبر سلسلة حرائق على مر السنين"، بسبب امتداد الحرائق على مساحة مئات الهكتارات في أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس، وفي غربي حمص.