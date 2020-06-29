التربية تحدد شروط الانتقال إلى مدارس المتفوقين للصفوف الانتقالية

حددت وزارة التربية شروط النقل إلى مدارس المتفوقين للصفوف الانتقالية للعام الدراسي القادم 2020-2021، وتضمنت الشروط وفق بيان للوزارة:



يجوز لتلاميذ الصفين الثامن والتاسع الأساسيين النقل من المدارس العامة والخاصة إلى مدارس المتفوقين "إذا كان التلميذ حاصلاً على 90 بالمئة على الأقل من النهاية العظمى لمجموع درجات الصف السادس وعلى معدل لايقل عن 90 بالمئة في مجموع المواد الأساسية "اللغات العربية والأجنبية والعلوم العامة والرياضيات والاجتماعيات" في كلا الصفين السابع والثامن".



يجوز لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي النقل من المدارس العامة والخاصة إلى مدارس المتفوقين "إذا كان الطالب حاصلاً على مجموع قدره 2800 درجة في شهادة التعليم الأساسي وعلى معدل لا يقل عن 90 بالمئة في مجموع المواد الأساسية "للغات العربية والأجنبية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم" في الصفين الأول والثاني الثانوي.



وأوضحت الوزارة أن هذه الشروط تنطبق على الطلاب من الجنسية العربية السورية الدارسين خارج سورية.



وكلفت الوزارة وفق شروطها مديري مدارس المتفوقين تحديد الشواغر الموجودة في مدارسهم خلال العطلة الصيفية وقبل شهر على الأقل من بدء الأسبوع الإداري للعام الدراسي القادم وتحديد فترة تقديم طلبات النقل من وإلى مدارس المتفوقين قبل 15 يوماً من الأسبوع الإداري للعام الدراسي وحتى نهايته مبينة أنه يتم تقديم طلبات النقل للطلاب المتفوقين في مديريات التربية وفق محافظاتهم لتتم دراستها من قبل اللجنة المختصة في تلك المدارس في ضوء التعليمات الوزارية الناظمة لشروط الانتقال.