التربية تحدد المتطلبات الضرورية من القرطاسية المدرسية

حددت وزارة التربية اليوم المتطلبات الضرورية من القرطاسية المدرسية لكل طالب في جميع المراحل للعام الدراسي القادم.



وأوضحت الوزارة أن المتطلبات الأساسية للصفين الأول والثاني هي دفتران مدرسي ومنزلي كل منهما 100 صفحة ودفتر لغة إنكليزية وقلم رصاص وممحاة ومبراة بينما الصفان الثالث والرابع دفتران مدرسي ومنزلي كل منهما 100 صفحة ودفتر لغة إنكليزية وقلم رصاص وممحاة ومبراة وقلم أزرق أما الصفان الخامس والسادس فدفتران مدرسي ومنزلي كل منهما 100 صفحة ودفتر لغة إنكليزية وقلم رصاص وممحاة ومبراة وقلم أزرق وعلبة هندسة.



وأوضحت الوزارة أن متطلبات الصفوف السابع والثامن والتاسع هي دفتران مدرسيان ودفتران منزليان كل منها 100 صفحة ودفتر لغة إنكليزية 50 صفحة ودفتر للغة الثانية “الفرنسي أو الروسي” ودفتر رسم مع علبة ألوان عادية وعلبة هندسة أما متطلبات الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي العام فهي ثلاثة دفاتر بما لا يزيد كل منها على 100 صفحة ودفتر لغة إنكليزية ودفتر للغة الأجنبية الثانية وعلبة هندسة “للفرع العلمي” ودفتر رسم مع علبة ألوان عادية “للصفين الأول والثاني الثانويين” وقلم رصاص وقلم أزرق.



أما للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي المهني فحددت الوزارة أربعة دفاتر بما لا يزيد كل منها على 100 صفحة ودفتر لغة إنكليزية 50 صفحة ومسطرة “تي” ومثلثات للرسم الهندسي لاختصاصات الميكانيكية ودفتر رسم هندسي.



وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من التحديد لتكون المتطلبات الضرورية من القرطاسية المدرسية واضحة لأولياء الأمور والمتعلمين والمعلمين والمدرسين والإدارة المدرسية.