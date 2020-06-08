التربية: التقيد باعتماد النماذج الامتحانية المنشورة على موقع الوزارة

طلبت وزارة التربية من مديرياتها التقيد باعتماد النماذج المنشورة على موقع الوزارة ومنع نشر نماذج امتحانية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحات الشخصية والمجموعات من قبل أي شخص مهما كانت صفته تحت طائلة المسؤولية، وحصر مناقشة النماذج الامتحانية عبر الفضائية التربوية والمنصات من خلال الندوات الامتحانية، والتي يتم فيها شرح القالب الامتحاني مع إعطاء أمثلة عن الأسئلة وليس نماذج كاملة.



يذكر أن هذا الإجراء اتخذته الوزارة نتيجة انتشار ظاهرة نشر نماذج امتحانية مع سلالم التصحيح الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي سواء أكانت من قبل الموجهين الأوائل والمنسقين والموجهين الاختصاصيين والمدرسين أم من قبل بعض المدارس والمعاهد الخاصة، فضلاً عما تسببه هذه النماذج من تشويش للطلاب بسبب وجود أخطاء علمية وتربوية ولغوية في صياغة الأسئلة، وكون بعض من يقوم بنشر هذه النماذج غير مدرب بالشكل المناسب، وليس على علم بسياسة الوزارة وتوجيهاتها.