التدليك يعالج آلام الظهر المزمنة

كشف باحثون عن أن العلاج بالتدليك يمكن أن يعالج بشكل فعال آلام أسفل الظهر المزمنة.

وتؤدي هذه الآلام إلى الإصابة بمعظم الاضطرابات، إلا أن العلاج بالتدليك ربما ينهي هذه المشكلة، إذ إن أكثر من 50 بالمئة من الأشخاص الذين شاركوا في البحث حيث خضعوا لجلسات تدليك شهدوا تحسناً كبيراً في آلام أسفل الظهر.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن الدكتور نيكي مونك الأستاذ المساعد للعلوم الصحية بمدرسة علوم الصحة وإعادة التأهيل في جامعة إنديانا أن هذه النتائج تعد مهمة ولا سيما في ظل العدد المتزايد للأشخاص الذين يعانون آلام أسفل الظهر.

وكالات