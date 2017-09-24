التدخين السلبى يشل الدماغ والكبد ويسبب أمراض الأعصاب
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن التعرض للدخان السلبى يمكن أن يشل الدماغ والكبد، مما يؤثر على السلوكيات، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الأعصاب، وتدمير عملية التمثيل الغذائي.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون من جامعة كاليفورنيا أن هناك مشاكل صحية كبيرة تحدث للناس فى غضون شهر من التعرض للدخان.
ولتأكيد نتائج الدراسة ، حلل فريق البحث تأثر الناس باستنشاق الدخان الناتجة عن ملابس شخص آخر أو شعره أو منزله أو سيارته.
في دراسات سابقة على الفئران، وجد العلماء أن التدخين السلبى يمكن أن يسبب داء السكر من النوع 2، وفرط النشاط، وتلف الكبد والرئة، ومضاعفات التئام الجروح.
والآن، أظهرت الدراسة الحديثة أن التدخين السلبى له تأثير على الدماغ وأنسجة الكبد، وهذه النتائج دليل واضح على أنه حتى أولئك الذين يحاولون تجنب دخان السجائر قد يتعرضون للخطر وخاصة أولئك الذين يعيشون مع المدخنين.
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