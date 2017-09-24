المعلم: التحالف الدولي قتل مواطنين سوريين أبرياء أضعاف ما قتل من الإرهابيين !
اتفاق بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة في حي القدم بدمشق
السباق نحو الحدود الشرقية لسوريا في موازين الميدان
الإعلام “الإسرائيلي”: الجيش “الإسرائيلي” غير مستعد لحرب مع سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وفدا برلمانيا موريتانيا
مجموعة الـ 77 والصين تطالب برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
السباق نحو الحدود الشرقية لسوريا في موازين الميدان
تدمير القاعدة الأمريكية الرئيسية في جنوب سوريا
المعلم : واشنطن لم يعجبها نجاح الجولة السادسة من محادثات أستانا
الاردن يرد على الضغط الاقتصادي الخليجي بفتح المعابر مع سورية والعراق
ما هو السلاح الذي استخدمته سورية لاسقاط الصواريخ الاسرائيلية على دمشق ؟
الجيش يثبّت مواقعه شرق الفرات ويقترب من إنهاء «داعش» غربه ، ولافروف: عرقلة عمليتنا لن تبقى من دون رد
35 مليار ليرة لإعادة الكهرباء إلى دير الزور
النصرة تعدم 4 نساء من آل الزعبي بريف درعا ؟
ادلب تحت النار ، قتال قريب بين الفصائل فما السبب !!

التدخين السلبى يشل الدماغ والكبد ويسبب أمراض الأعصاب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن التعرض للدخان السلبى يمكن أن يشل الدماغ والكبد، مما يؤثر على السلوكيات، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الأعصاب، وتدمير عملية التمثيل الغذائي.التدخين السلبى يشل الدماغ والكبد ويسبب أمراض الأعصاب

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون من جامعة كاليفورنيا أن هناك مشاكل صحية كبيرة تحدث للناس فى غضون شهر من التعرض للدخان.

ولتأكيد نتائج الدراسة ، حلل فريق البحث تأثر الناس باستنشاق الدخان الناتجة عن ملابس شخص آخر أو شعره أو منزله أو سيارته.

في دراسات سابقة على الفئران، وجد العلماء أن التدخين السلبى يمكن أن يسبب داء السكر من النوع 2، وفرط النشاط، وتلف الكبد والرئة، ومضاعفات التئام الجروح.

والآن، أظهرت الدراسة الحديثة أن التدخين السلبى له تأثير على الدماغ وأنسجة الكبد، وهذه النتائج دليل واضح على أنه حتى أولئك الذين يحاولون تجنب دخان السجائر قد يتعرضون للخطر وخاصة أولئك الذين يعيشون مع المدخنين.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.