التدخين السلبى يشل الدماغ والكبد ويسبب أمراض الأعصاب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن التعرض للدخان السلبى يمكن أن يشل الدماغ والكبد، مما يؤثر على السلوكيات، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الأعصاب، وتدمير عملية التمثيل الغذائي.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون من جامعة كاليفورنيا أن هناك مشاكل صحية كبيرة تحدث للناس فى غضون شهر من التعرض للدخان.