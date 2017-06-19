التحالف يسقط طائرة سورية كانت تقصف داعش في الرصافة بريف الرقة

ذكرت القيادة العامة للجيش السوري أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أقدمت بعد ظهر الأحد على استهداف إحدى الطائرات السورية المقاتلة في منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد تنظيم داعش في المنطقة ما أدى إلى سقوط الطائرة وفقدان الطيار.

ولاحقاًَ أكدت قيادة الجيش الأميركي أنّ طائرة حربية أميركية أسقطت طائرة سورية "كانت تُسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم واشنطن في سوريا".



وأشارت القيادة العامة للجيش السوري إلى أنّ "هذا الاعتداء السافر يؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة الموقف الأميركي الداعم للإرهاب والذي يهدف إلى محاولة التأثير على قدرة الجيش العربي السوري القوة الوحيدة الفاعلة مع حلفائه التي تمارس حقها الشرعي في محاربة الإرهاب على امتداد مساحة الوطن".



وأكدت على أن هذا الاعتداء يؤكد التنسيق القائم بين الولايات المتحدة الأميركية وتنظيم داعش ويفضح النوايا الخبيثة للولايات المتحدة في إدارة الإرهاب والاستثمار فيه لتحقيق أهدافها في تمرير ما وصفته بالمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة.

وكالات