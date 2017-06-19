الجيش وقوات العشائر يستعيدون حقل الثورة بريف الرقة و«قسد» دخلت معهد استصلاح الأراضي والبحوث وجزءاً من الدرعية
التحالف يسقط طائرة سورية كانت تقصف داعش في الرصافة بريف الرقة
الطريق إلى دير الزور تضيق
التحالف يستخدم أجانب في الرقة وغاراته تقتل 3962 مدنياً
ألزم «مكاتب الحوالات» بالتعامل بـ«عملته» … داعش ينحر 5 من «الحر» بريف درعا
ترحيب أميركي ــ مصري ــ أردني بوقف إطلاق النار في درعا
بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
وفاة وزير الدفاع السوري السابق العماد أول مصطفى طلاس
روسيا تعلن عن مقتل قائدين من "داعش" في سوريا
مقتل 180 إرهابيا من “داعش” وتدمير آليات ومراكز قيادة لهم بديرالزور
وقف العمليات القتالية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا دعما للمصالحة الوطنية
الكلاب تعض 207 أشخاص في طرطوس
رصد حركة عبور نشطة للمسلحين إلى داخل الأراضي المحتلة
اعتراض قذائف صاروخية وتفجيرها في سماء مدينة جبلة
مصرع أبو ياسين المصري وأبو عمر البلجيكي و180 داعشيا بقصف روسي

التحالف يستخدم أجانب في الرقة وغاراته تقتل 3962 مدنياً

أكد نشطاء يوثقون المعارك في الرقة أمس أن قوات خاصة تابعة لـ«التحالف الدولي» من جنسيات أميركية وغربية وعربية تقاتل في الصفوف الأمامية في الرقة، لافتين بحسب موقع «روسيا اليوم» إلى أن أعداد المقاتلين ليست بالقليلة وإنما مئات الجنود، بينما كشف ناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت»، عن نحو 400 جندي أميركي وفرنسي يشاركون في المعارك.
في الأثناء أكد مركز «آيروار» المتخصص في رصد نتائج عمليات التحالف أن قرابة 22.5 ألف غارة نفذها طيران «التحالف» خلال أكثر من ألف يوم من حملتهم على تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، أودت بأرواح 3962 مدنياً على الأقل.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.