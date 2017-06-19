التحالف يستخدم أجانب في الرقة وغاراته تقتل 3962 مدنياً

أكد نشطاء يوثقون المعارك في الرقة أمس أن قوات خاصة تابعة لـ«التحالف الدولي» من جنسيات أميركية وغربية وعربية تقاتل في الصفوف الأمامية في الرقة، لافتين بحسب موقع «روسيا اليوم» إلى أن أعداد المقاتلين ليست بالقليلة وإنما مئات الجنود، بينما كشف ناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت»، عن نحو 400 جندي أميركي وفرنسي يشاركون في المعارك.

في الأثناء أكد مركز «آيروار» المتخصص في رصد نتائج عمليات التحالف أن قرابة 22.5 ألف غارة نفذها طيران «التحالف» خلال أكثر من ألف يوم من حملتهم على تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، أودت بأرواح 3962 مدنياً على الأقل.

وكالات