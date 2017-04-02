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التحالف: غاراتنا قتلت 396 مدنياً في سورية والعراق

أقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بتسببه بمقتل 396 مدنياً خلال أقل من 3 سنوات من عملياته في سورية والعراق نتيجة لغاراته الجوية.
ووفقاً لموقع «روسيا اليوم» جاء في بيان صادر عن القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف: «وفقاً للبيانات الصادرة منذ آب 2014 ولغاية شباط 2017، نفذ التحالف ما مجموعه 18600 ضربة جوية، وخلال هذه الفترة، كان العدد الإجمالي للضحايا المحتملين 396 شخصاً من بين السكان المدنيين».
وأضاف البيان: «منذ بدء عملية تحرير الموصل في 17 تشرين الأول 2016 وحتى تحرير قسمها الشرقي في 18 شباط 2017، ورد 37 نبأ عن احتمال سقوط ضحايا مدنيين، 15 منها موثوقة».

وكالات

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