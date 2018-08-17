التحالف السعودي يواصل عدوانه على اليمن ويقصف صعدة وصنعاء

واصل طيران ومدفعية العدوان السعودي اليوم استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في محافظتي صعدة وصنعاء اليمنيتين مخلفا أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة .

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قصفا صاروخيا ومدفعيا ًاستهدف خلال الساعات الماضية قرى آهلة بالسكان في مديريات رازح ومنبه وشدا الحدودية في محافظة صعدة كما دمر طيرانه في غارتين العديد من منازل المواطنين في منطقة محلي بمديرية نهم في صنعاء .

ويقود النظام السعودي عدوانا على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 يستخدم فيه أسلحة أمريكية محرمة دوليا ارتكب عبرها سلسلة من المجازر إضافة إلى فرضه حصارا بريا وبحريا وجويا عليه ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه.