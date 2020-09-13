التحالف السعودي يقصف العاصمة اليمنية بغارات هي الأعنف منذ أشهر

عاودت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن لقصفها العنيف لليوم الثاني على التوالي، مستهدفة عدّة مواقع بمناطق متفرقة في العاصمة صنعاء، بعد توقفها عن القصف منذ شهرين.



ونقلت وسائل إعلام عربية عن سكان محليين قولهم إن الغارات استهدفت خلال الساعات الأولى من منتصف الليل جبل الصمع في مديرية ارحب شمال العاصمة، وقاعدة الديلمي العسكرية بجانب مطار صنعاء الدولي، إلى جانب استهداف مواقع بمنطقة حزيز جنوبي العاصمة.



وبحسب السكان، فقد هزّت الانفجارات العنيفة العاصمة صنعاء، فيما شوهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة، وأكدوا أن الغارات تعد الأعنف منذ عدة أشهر، فيما لايزال تحليق مكثف للطائرات الحربية مستمراً حتى ساعات الصباح، مع إمكانية تجدد القصف.



ولم يُكشف حتى اللحظة عن نتائج وأهداف هذا القصف الجوي العنيف، فيما أكد نشطاء على تويتر سقوط أكثر من 15 ضحية جرّاء هذا العدوان.











