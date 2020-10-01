التحالف السعودي يشن عدة غارات على اليمن وإصابة مواطن إثر إطلاق النار عليه

أصيب مدني أمس الأربعاء، إثر إطلاق النار عليه من قبل حرس الحدود السعودي، في مديرية شدا بمحافظة صعدة في اليمن.



ووفقاً لموقع “المسيرة” اليمني، فإن مصدر أمني يمني، قال: إن “حرس الحدود السعودي فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على أحد المواطنين في مديرية شدا الحدودية ما أدى لإصابته بجروح بليغة”.



من جهة ثانية، شن طيران “التحالف العربي” بقيادة السعودية، عدة غارات توزعت بغارة على مديرية الظاهر في صعدة و6 غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.



تجدر الإشارة إلى أن اليمن يعيش أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.