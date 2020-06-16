التحالف السعودي يشن خلال 24 ساعة 40 غارة على اليمن

شن “التحالف العربي” بقيادة السعودية، خلال 24 ساعة فقط، 40 غارة جوية على مأرب والجوف وصعدة وحجة في اليمن.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن طيران التحالف شن 32 غارة جوية على صلب والخانق بمديرية مجزر في محافظة مأرب، خلال الساعات الماضية، كما شن 5 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف.



أما في صعدة فقد شن التحالف 3 غارات على مديرية الظاهر، كما شن غارة على مديرية حرض في حجة.



من جهة ثانية، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن الوضع الإنساني في اليمن قد يتعرض لـ “انهيار مروع، إذا لم يتحمل العالم مسؤولياته بسرعة”.



وتوجه أبو الغيط، بنداء إلى كافة المنظمات والهيئات الإنسانية والدول القادرة على تقديم المساعدة بشكل عاجل “للإبقاء على برامج الأمم المتحدة في اليمن، وتفادي سيناريو كارثي لا ينبغي أن يحدث تحت بصر وسمع العالم في القرن الحادي والعشرين”، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.



ويعتمد 80% من اليمنيين على المساعدات لكي يبقوا على قيد الحياة، فضلاً عن أن اليمن يُمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه حالياً هجمة جائحة كورونا، مع أمراض وبائية أخرى مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا، وذلك حسب ما ذكره مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



تجدر الإشارة إلى أن التحالف السعودي الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار من عام 2015 الفائت، حرباً على اليمن، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.