ضربة جوية تركية تستهدف منطقة عين العرب شمال شرق حلب
خلال ساعات قليلة.. الكيان الإسرائيلي يشن ثلاثة اعتداءات على مواقع سورية
الوزارة التي تفترس وزراءها
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور
المعلم:تصريحات بومبيو و جيفري حول « قانون قيصر» تؤكد أنهم جوقة من الكذابين
الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء مدينة جبلة
الجيش العربي السوري يُنهي عملية تمشيط للبادية السورية من فلول “داعش”
مدنيون في ريف القامشلي يمنعون رتلاً أمريكياً من دخول قراهم
معركة إدلب المرتقبة: الحدود والأبعاد
مصر .. الحكم بالسجن المؤبد على أكثر من 10 متهمين بالقتال مع “جبهة النصرة” في سورية
الحب في زمن الكورونا (8)
لبنان يفتح الحدود البرية مع سورية لعودة اللبنانيين يومي 23 و25 حزيران
المعلم: العقوبات الاقتصادية الأمريكية تهدف إلى خنق إرادة الشعوب الحرة
«قيصر» نافذاً من اليوم: طهران تؤكد دعمها لدمشق
للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري .. السيد: سنردّ على الحصار

التحالف السعودي يشن أكثر من 45 غارة جوية على مناطق يمنية مختلفة

قضى طفل يمني متأثراً بجراح أصيب بها الأسبوع الماضي إثر قصف صاروخي من قبل قوات التحالف السعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة.

ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن طائرات التحالف السعودي، شنت عدة غارات على مناطق يمنية مختلفة، مستهدفة مناطق الظاهر وكتاف وحرض والمزرق الحدودية في صعدة وحجة، وامتدت رقعتها إلى مديرية خب والشعف في الجوف ومناطق ردمان وناطع وقانية في البيضاء وصولاً إلى مديرية مجزر في مأرب.

أيضاً، شنت طائرات “التحالف” أكثر من 47 غارة جوية تركز العدد الأكبر منها على مناطق البيضاء ومأرب.

ولفتت “الميادين”، إلى أن قوات “التحالف العربي”، نفذت 94 خرقاً، بينها تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس إلى جانب طائرتين تجسسيتين في أجواء شارع الخمسين والحديدة.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد نفذت فجر أمس الثلاثاء، “عملية نوعية داخل العمق السعودي، بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة يمنية، استهدفت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران”، وذلك رداً على القصف السعودي المتواصل لمحافظات عدة في اليمن منذ أكثر من 5 سنوات.

وتشن السعودية حرباً على اليمن منذ أكثر من 5 سنوات، أسفرت عن آلاف الضحايا والجرحى، وسط انتشار الأمراض المعدية والمجاعة بين اليمنيين.