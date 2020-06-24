التحالف السعودي يشن أكثر من 45 غارة جوية على مناطق يمنية مختلفة

قضى طفل يمني متأثراً بجراح أصيب بها الأسبوع الماضي إثر قصف صاروخي من قبل قوات التحالف السعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة.



ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن طائرات التحالف السعودي، شنت عدة غارات على مناطق يمنية مختلفة، مستهدفة مناطق الظاهر وكتاف وحرض والمزرق الحدودية في صعدة وحجة، وامتدت رقعتها إلى مديرية خب والشعف في الجوف ومناطق ردمان وناطع وقانية في البيضاء وصولاً إلى مديرية مجزر في مأرب.



أيضاً، شنت طائرات “التحالف” أكثر من 47 غارة جوية تركز العدد الأكبر منها على مناطق البيضاء ومأرب.



ولفتت “الميادين”، إلى أن قوات “التحالف العربي”، نفذت 94 خرقاً، بينها تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس إلى جانب طائرتين تجسسيتين في أجواء شارع الخمسين والحديدة.



وكانت القوات المسلحة اليمنية قد نفذت فجر أمس الثلاثاء، “عملية نوعية داخل العمق السعودي، بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة يمنية، استهدفت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران”، وذلك رداً على القصف السعودي المتواصل لمحافظات عدة في اليمن منذ أكثر من 5 سنوات.



وتشن السعودية حرباً على اليمن منذ أكثر من 5 سنوات، أسفرت عن آلاف الضحايا والجرحى، وسط انتشار الأمراض المعدية والمجاعة بين اليمنيين.