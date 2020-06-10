التحالف السعودي يشن أكثر من 40 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن

شن “التحالف العربي” بقيادة السعودية، عشرات الغارات الجوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن جماعة “أنصار الله” الحوثية، قالت: إن “طيران التحالف شن خلال الساعات الماضية، أكثر من 40 غارة على مديريتي صرواح ومجزر، غرب وشمال غربي مأرب”.



وكان التحالف السعودي قد شن قبل أيام أيضاً، 31 غارة جوية، توزعت بـ 22 غارة على مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مأرب، و5 غارات على مديريتي عبس وحرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن، و4 غارات على محافظتي صعدة والجوف الحدوديتين مع السعودية.



جدير بالذكر أن التحالف السعودي الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار من عام 2015 الفائت، حرباً على اليمن، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.