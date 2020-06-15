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التحالف السعودي يشن أكثر من 30 غارة جوية على اليمن

شن طيران “التحالف العربي” بقيادة السعودية أكثر من 30 غارة جوية على محافظتي مأرب والجوف في شمال اليمن.

ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن “طيران التحالف العربي نفذ أمس السبت، 28 غارة على منطقتي صلب والخانق في مديرية مجزر بمحافظة مأرب”.

وأضافت القناة، أن طيران التحالف السعودي استهدف بـ 3 غارات جوية أيضاً، مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف، الحدودية مع السعودية، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الغارات 31 غارة جوية.

من جهة ثانية، كشف القيادي في جماعة “أنصار الله” اليمنية محمد علي الحوثي، عن اتصالات تجري مع السعودية لإيجاد حل للحرب في اليمن، مؤكداً استعداد الجماعة لطرح كل القضايا على طاولة التفاوض.

وأضاف الحوثي في حديث مع “بي بي سي”، أن “أنصار الله مستعدة للذهاب إلى السعودية للتوقيع على وثيقة الحل الشامل، التي عرضتها في حال موافقة الرياض عليها“.

وكان طيران التحالف قد شن قبل أيام، أكثر من 40 غارة على مديريتي صرواح ومجزر، غرب وشمال غربي مأرب.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف السعودي الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار من عام 2015 الفائت، حرباً على اليمن، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.