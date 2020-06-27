التحالف السعودي يشن أكثر من 23 غارة على اليمن.. وروسيا تدعو إلى الحوار ووقف الحرب

شن طيران “التحالف العربي” بقيادة السعودية عشرات الغارات الجوية على مختلف المحافظات اليمنية.



ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن مقاتلات التحالف السعودي شنت عشرات الغارات الجوية على محافظات البيضاء ومأرب والجوف وحجة.



واستهدفت طائرات التحالف السعودي بـ 24 غارة أيضاً، مناطق قانية وناطع وردمان شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن.



كما شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات على مدينة حرض ومنطقة الجر الزراعية في محافظة حجة شمال غرب اليمن.



من جهة ثانية، أعربت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، عن قلق موسكو من تصاعد حدة التوتر في اليمن، ودعت جميع أطراف الصراع إلى وقف فوري لإطلاق النار.



وقالت وزارة الخارجية في بيان: “ندعو جميع أطراف النزاع اليمني إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية… ونؤكد من جديد موقفنا المبدئي بشأن ضرورة التخلي في أقرب وقت عن المواجهة العسكرية في اليمن، وإطلاق حوار شامل بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، يراعي مصالح جميع القوى السياسية الرئيسية، وكل الطوائف والمناطق في هذا البلد”، وذلك نقلاً عن وكالة “نوفوستي” الروسية.



وكانت حكومة الإنقاذ اليمنية، قد حذرت من أن اليمن أصبح على وشك كارثة صحية جراء انعدام المشتقات النفطية، محملة الأمم المتحدة و”التحالف العربي” المسؤولية عنها.



وأوضح وزير الصحة اليمني طه المتوكل أن العدوان السعودي والحصار ومنع سفن النفط من دخول اليمن، كل ذلك يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي، لافتاً إلى أن آلاف المرضى باتوا معرضين لخطر الوفاة بسبب توقف جزئي لثلاثة مصانع أوكسجين.



تجدر الإشارة إلى أن التحالف السعودي الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار من عام 2015 الفائت، حرباً على اليمن، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.