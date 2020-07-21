التحالف السعودي يستهدف 3 محافظات يمنية بأكثر من 20 غارة جوية

شن طيران “التحالف العربي” بقيادة السعودية، عدة غارات جوية مكثفة على محافظات مأرب وحجة والبيضاء في اليمن.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن طيران التحالف السعودي شن 15 غارة جوية على محافظة مأرب شمال غربي اليمن، توزعت على منطقة صلب في مديرية مجزر شمال غربي مأرب، ومنطقة نجد العتق في مديرية صرواح غربي مارب.



أيضاً، شن التحالف السعودي 4 غارات جوية على منطقة الطينة في مديرية ميدي الساحلية، شمال غربي حجة، بعد ساعات من شنه 3 غارات على منطقة الجر في مديرية عبس شمال غربي المحافظة ذاتها.



وكان طيران “التحالف” قد أغار أيضاً على محافظة البيضاء، وسط اليمن، مستهدفاً بـ 3 غارات مديرية ناطع شمال البيضاء، فيما نفذ مجزرة بمحافظة الجوف، حيث استهدفت الغارات عرس، وبلغ عدد الضحايا حينها 24 معظمهم أطفال ونساء.



جدير بالذكر أن التحالف السعودي الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار من عام 2015 الفائت، حرباً على اليمن، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.