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التحالف السعودي يستهدف عدة محافظات يمنية بأكثر من 46 غارة خلال 24 ساعة

شن “التحالف العربي” بقيادة السعودية سلسلة غارات جوية مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية.

ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن التحالف السعودي شن 48 غارة جوية على مختلف المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 12 غارة على محافظة البيضاء وسط اليمن، استهدفت منطقة قانية ومديريتي ناطع والسوادية شمال البيضاء.

وأضافت القناة اليمنية، أن من بين تلك الضربات الجوية، 7 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت على مديرية خب والشعف شرق الجوف.

ولفت الموقع إلى أن القصف السعودي تجدد أيضاً، على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، حيث نفذ “التحالف” 6 غارات على مديرية مجزر شمال غربي مأرب، غداة تعرضها إلى 13 غارة.

وتعرضت محافظة حجة شمال غربي اليمن، إلى 5 غارات جوية استهدفت مزارع الجر في مديرية عبس شمال غربي حجة، في حين شهدت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، 4 غارات على مديرية كتاف شرق صعدة.

جدير بالذكر أن التحالف السعودي الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار من عام 2015 الفائت، حرباً على اليمن، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.