التحالف السعودي يستهدف عدة محافظات في اليمن بأكثر من 20 غارة جوية

شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية أكثر من 20 غارة، أمس السبت، على عدة محافظات في اليمن.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن التحالف السعودي شن أكثر من 12 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 7 غارات على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، و5 غارات على مديرتي صرواح ورحبة غرب وجنوب مأرب.



وشن التحالف السعودي، أيضاً 7 غارات جوية على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، تركزت بـ 6 غارات منها على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرقي صعدة، وغارة على مديرية باقم شمالي صعدة.



أيضاً، تعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية لغارة جوية، وتحديداً في منطقة اللبنات شرقي مدينة الحزم مركز الجوف، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.



وأضافت القناة اليمنية، أن الغارات الجوية امتدت إلى محافظة البيضاء وسط اليمن، حيث شن طيران التحالف غارة على مديرية ردمان شمال البيضاء.



يشار إلى أن اليمن يعيش أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.