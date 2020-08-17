التحالف السعودي يستهدف عدة محافظات في اليمن بأكثر من 16 غارة جوية

شن طيران “التحالف السعودي” أمس السبت، أكثر من 16 غارة جوية على عدد من المحافظات اليمنية.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن طيران التحالف شن 17 غارة، لافتة إلى أنه “تم تسجيل 144 خرقاً، شمل تحليق طائرة حربية في أجواء حيس و15 طائرة تجسس في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا والدريهمي، وكذلك 23 خرقاً بقصف مدفعي و105 خروق بالأعيرة النارية المختلفة”.



وأوضحت القناة اليمنية أن منزلين احترقا أيضاً، إثر استهدافهما بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة في قصف لمدينة الدريهمي.



واستهدف طيران “التحالف” محافظة مأرب بـ 9 غارات في مديرية صرواح، فيما شن أيضاً 4 غارات على محافظة البيضاء وتحديداً في منطقة قيفة.



أيضاً، شن طيران “التحالف” 3 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز، دون ورود أنباء عن ضحايا حتى اللحظة.



تجدر الإشارة إلى أن التحالف السعودي الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار من عام 2015 الفائت، حرباً على اليمن، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.



وبلغت حصيلة الضحايا الأطفال الذين قضوا إثر الغارات السعودية في الفترة الممتدة بين 17 حزيران، و15 تموز الفائت، 12 طفل بالإضافة إلى وجود 20 جريح.