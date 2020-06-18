التحالف السعودي يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات الجوية

شن طيران “التحالف العربي” بقيادة السعودية أمس الثلاثاء، عدة غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن طيران التحالف السعودي شن 3 غارات على قاعدة الديلمي الجوية ومحيطها شمال صنعاء.



وأضافت القناة أن التحالف السعودي نفذ غارتين على مواقع عسكرية في منطقة بيت عذران بمديرية بني مطر غرب صنعاء.



وشن طيران “التحالف” قبل أيام أيضاً، 5 غارات على مواقع عسكرية في صنعاء وضواحيها توزعت على جبلي النهدين جنوب صنعاء، وجبل عطان وكلية الطيران والدفاع الجوي غرب صنعاء، وجبل عمد في مديرية سنحان في الضواحي الجنوبية لصنعاء.



الاستهداف السعودي المذكور لليمن، يأتي بعد تنفيذ جماعة “أنصار الله” اليمنية، عملية واسعة على مواقع عسكرية ومرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط بالسعودية بطائرات مسيرة.



وكان التحالف السعودي قد صعد من غاراته على اليمن، حيث استهدف مطلع الأسبوع الجاري، وخلال 24 ساعة فقط، بـ 40 غارة جوية كل من مأرب والجوف وصعدة وحجة في اليمن.



تجدر الإشارة إلى أن التحالف السعودي الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار من عام 2015 الفائت، حرباً على اليمن، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.