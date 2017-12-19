(التحالف الدولي) ينفي تدريبه إرهابيين في سوريا

رفض (التحالف الدولي) بقيادة واشنطن تصريحات وزارة الدفاع الروسية بشأن تواطؤ (التحالف الدولي) مع بقايا مسلحي (داعش) في سوريا.





ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن متحدث باسم (التحالف) قوله إن تصريحات المسؤولين الروس السابقة كانت “للأسف” غير دقيقة أكثر من مرة، مشدداً على أن الإعلان عن إقامة (التحالف) معسكراً لتدريب بقايا مسلحي (داعش) في محافظة الحسكة باطل تماماً.





وأشار المتحدث إلى أن (التحالف الدولي) ينشر دائماً تقارير بشأن غاراته الجوية، مما يدل إلى جانب نجاحات حلفائه الواضحة على الأرض، على فعالية الحملة التي أطلقها ضد (داعش).





وقال: “خلافاً عن النظام السوري المدعوم من روسيا، لم يعلن (التحالف) عن تحرير أي منطقة قبل استعادتها في الواقع بشكل كامل من قبضة الإرهابيين، ولا يمكن دون ذلك إيصال مساعدات إنسانية يحتاج إليها الشعب السوري حاجة ماسة”.





تجدر الإشارة إلى أن مركز “حميميم” الروسي للمصالحة في سوريا اتهم قبل يومين (التحالف الدولي) بمحاولة تشكيل (الجيش السوري الجديد) من بقايا مسلحي (داعش) وغيره من التنظيمات المتطرفة، وذلك في معسكر أقيم قرب مخيم للاجئين في مدينة الحسكة.



