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"التحالف الدولي" يكشف عن ضحايا ضرباته الجوية في سوريا والعراق منذ 2014

استشهد نحو 1140 مدنياً جراء ضربات جوية شنّها "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن في سوريا والعراق منذ بداية عملياته ضدّ تنظيم داعش هناك في 2014.

وجاء في تقرير شهري نشره "التحالف"، أنّ "هيئة أركان قواته" تعتقد، استناداً إلى ما لديها من معطيات، أن "1139 مدنياً على الأقل قُتلوا عن غير قصد جراء ضربات التحالف" اعتباراً من بدء عملية "العزم الصلب".

وذكر التقرير أن 194 بلاغاً عن مقتل مدنيين كانت قيد التحقق في صحتها من قبل "التحالف" في شهر تشرين الثاني الماضي، وتم تصنيف معلومات عن 20 حادثاً بغير الموثقة، فيما تأكدت صحة 3 بلاغات تفيد بمقتل 15 مدنياً، ويجري "التحالف" في الوقت الحالي تحرياً في 184 بلاغاً.