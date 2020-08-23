التحالف الدولي يغادر إحدى قواعده ويسلم مواقع له إلى القوات العراقية

كشف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "د ا ع ش"، مغادرة قواته قاعدة التاجي بشمالي العاصمة العراقية #بغداد، وتسليم منشآته هناك التي تصل قيمتها 347 مليون دولار للقوات العراقية.



وصرح التحالف في بيان اليوم أن «قوة المھام المشتركة "عملیة العزم الصلب" سلمت الموقع الذي تشغله قوات التحالف بالمعسكر التاجي في العراق إلى قوات الأمن العراقیة بمراسم أقیمت اليوم».



وأضاف البيان أنه «تم تسلیم الموقع المخصص لقوات التحالف إلى الجانب العراقي بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقیة في الحملة المستمرة لھزیمة داعش».



وأوضح التحالف أنه «تم تسليم ما یعادل مبلغ 347 ملیون دولار من معدات وأصول ومرافق في معسكر التاجي إلى حكومة العراق»، مشيراً إلى أنها «تمثل أعلى قیمة مادیة بالدولار لأي من القواعد التي تم تسلیمھا».