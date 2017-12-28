لافروف: على القوات الأمريكية مغادرة الأراضي السورية بشكل كامل
ستة مقترحات للجنة إصلاح القطاع العام على طاولة الحكومة
ضبط أكثر من 1000 طن حشيش مخدر وأكثر من مليون حبة كبتاغون خلال 2017!
تحرير عشرات المخطوفين من «سجن التوبة»
الجيش يستعيد «مغر المير».. ويمنح الإرهابيين 72 ساعة للخروج من بيت جن
الجيش يتقدّم في ريف حماه الشمالي
الأركان الروسية: ردود الأمريكيين حول قاعدة التنف مبهمة
(التحالف الدولي): نعتزم مواصلة العمل على تجنب النزاع مع روسيا في سوريا
البنتاغون يكشف تعداد ما تبقى من (الدواعش) في سوريا والعراق!
أسماء المخطوفين المحررين من سجون “جيش الإسلام” بالغوطة الشرقية
الجيش يتقدم باتجاه قرية أم حارتين بريف حماة
لافروف: المهمة الرئيسية لمحاربة الإرهاب في سورية هي دحر (جبهة النصرة)
معارضة واشنطن يعلنون رفضهم للمؤتمر.. وبوغدانوف يتحدث عن مواعيد لخروج القوات التركية من سورية
روسيا تباشر بتشكيل قوات دائمة لها في قاعدتي «حميميم» و«طرطوس»
مسلحو الغوطة الغربية ينقضون اتفاق الخروج من مغر المير وبيت جن

(التحالف الدولي): نعتزم مواصلة العمل على تجنب النزاع مع روسيا في سوريا

 

أعلن نائب قائد (التحالف الدولي) الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، فيليكس هيدني، الأربعاء27/12/2017، أن (التحالف) لن يقوم بعمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة في الجمهورية العربية السورية.

وقال هيدني في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من بغداد: نحن مستمرون بتجنب الصدام مع الروس، لكن لا توجد لدينا أي نية بالعمل في المناطق التي يسيطر عليها الآن “النظام”.

هذا وكان العسكريون الروس ومن (التحالف) الذي تقوده الولايات المتحدة، قد أقاموا في عام 2015 قنوات اتصال فيما بينهم، وبشكل خاص لتجنب الصراعات بين الطرفين في سوريا.

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات في سوريا ضد تنظيم (داعش) الإرهابي دون الحصول على إذن بذلك من سلطات البلاد.

المصدر: سبوتنيك

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.