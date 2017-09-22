التحالف الدولي: بحثنا مع روسيا توسيع خط منع التماس في دير الزور
أكد البنتاغون اليوم الخميس أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن سوف يستمر في اتخاذ الإجراءات على كافة المستويات لمنع وقوع حوادث جوية بين الولايات المتحدة وروسيا في أجواء سوريا.
وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي الكولونيل الأمريكي رايان ديلون أثناء مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن العسكريين الأمريكيين سيبقون على اتصال مع زملائهم الروس، مشيراً إلى ضرورة رفع مستوى التفاصيل في الاتصالات بين الطرفين بشأن العمليات القتالية في محافظة دير الزور السورية.
وكشف المسؤول العسكري الأمريكي عن لقاء عقده ممثلو التحالف الدولي والعسكريون الروس رفيعو المستوى في المنطقة قبل أيام بهدف تنسيق وتوسيع الإجراءات الواجب اتخاذها بغية منع وقوع حوادث بين الطرفين، دون الكشف عن مكان انعقاد الاجتماع.
وأكد ديلان أن العسكريين من التحالف والقوات المسلحة الروسية تبادلوا خرائط ووثائق بهدف الحيلولة دون استهداف الأطراف المجابهة لـ”داعش” بعضها البعض دون قصد ووقوع أي حوادث عرضية قد تمنع هذه الأطراف من التركيز على قتال التنظيم.
وذكر الكولونيل الأمريكي أن اللقاء تناول على وجه الخصوص توسيع خط منع التماس في محافظة دير الزور، مع انتشار العمليات القتالية ضد “داعش” في وادي نهر الفرات.
ونفى المتحدث وقوع أي اتصالات بين العسكريين الأمريكان والروس على الأرض في سوريا، موضحاً أن جميع الاتصالات تجري عبر القنوات الخاصة على مستوى القيادات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد يوم من اتهام وزارة الدفاع الروسية للعسكريين الأمريكيين بالوقوف وراء هجوم مسلحي “جبهة النصرة” على مواقع للجيش السوري في محافظة حماة.
وحذر الطرف الروسي واشنطن من أنه سيرد بالمثل على أي اعتداءات من قبل التحالف أو حلفائه.
المصدر: وكالات
إرسال تعليق جديد