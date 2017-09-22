التحالف الدولي: بحثنا مع روسيا توسيع خط منع التماس في دير الزور

أكد البنتاغون اليوم الخميس أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن سوف يستمر في اتخاذ الإجراءات على كافة المستويات لمنع وقوع حوادث جوية بين الولايات المتحدة وروسيا في أجواء سوريا.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي الكولونيل الأمريكي رايان ديلون أثناء مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن العسكريين الأمريكيين سيبقون على اتصال مع زملائهم الروس، مشيراً إلى ضرورة رفع مستوى التفاصيل في الاتصالات بين الطرفين بشأن العمليات القتالية في محافظة دير الزور السورية.