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التحالف الأميركي يعلن عن إسقاط طائرة من دون طيار قرب التنف جنوب سوريا

تحدثت وسائل إعلام أميركية عن إسقاط التحالف الدولي طائرة من دون طيّار من طراز "شاهد 129" في  منطقة يتواجد فيها عسكريون أميركيون قرب التنف جنوب سوريا.

وأوضحت شبكة "سي أن أن" الأميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين إثنين أن مقاتلة  أميركية تابعة للتحالف من طراز "F-15E" استهدفت الطائرة الإيرانية، وتم إسقاطها على بعد 55 كيلومتراً من منطقة خفض التوتر في الجنوب السوري. وقال أحد المسؤولين إنه جرى إسقاط الطائرة بعد تقدير بأنها تشكل تهديداً.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن الطائرة تم إسقاطها بعيد منتصف ليل الإثنين في شمال شرق موقع التنف قرب الحدود السورية مع الأردن.

وفق "سي أن أن" فإن الطائرة هي الثانية من نوعها التي يسقطها التحالف هذا الشهر بعد أن كان قد أسقط طائرة من الطراز نفسه مطلع حزيران/ يونيو الجاري.

وكان التحالف أسقط الأحد مقاتلة سورية من طراز "سو 22" روسية الصنع في منطقة الرصافة في ريف الرقة الجنوبي خلال تنفيذها مهمة قتالية ضدّ داعش في المنطقة.

المصدر: "سي أن أن"

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