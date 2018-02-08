(التحالف الأمريكي) يشن عدواناً على قوات شعبية تقاتل إرهابيي (داعش) و(قسد) بريف دير الزور

وذكر مصدر عسكري في دير الزور أن قوات “التحالف الأمريكي” اعتدت بعد منتصف الليلة الماضية على قوات شعبية تقاتل تنظيم “داعش” الإرهابي ومجموعات “قسد” بين قريتي خشام والطابية بريف دير الزور الشمالي الشرقي ما تسبب بارتقاء عشرات الشهداء ووقوع عدد من الجرحى.

وذكر مصدر عسكري في دير الزور أن قوات “التحالف الأمريكي” اعتدت بعد منتصف الليلة الماضية على قوات شعبية تقاتل تنظيم “داعش” الإرهابي ومجموعات “قسد” بين قريتي خشام والطابية بريف دير الزور الشمالي الشرقي ما تسبب بارتقاء عشرات الشهداء ووقوع عدد من الجرحى.