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(التحالف الأمريكي) يشن عدواناً على قوات شعبية تقاتل إرهابيي (داعش) و(قسد) بريف دير الزور

في عدوان جديد وفي محاولة لدعم الإرهاب استهدفت قوات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة قوات شعبية تقاتل إرهابيي “داعش” ومجموعات “قسد” في ريف دير الزور.

وذكر مصدر عسكري في دير الزور أن قوات “التحالف الأمريكي” اعتدت بعد منتصف الليلة الماضية على قوات شعبية تقاتل تنظيم “داعش” الإرهابي ومجموعات “قسد” بين قريتي خشام والطابية بريف دير الزور الشمالي الشرقي ما تسبب بارتقاء عشرات الشهداء ووقوع عدد من الجرحى.

ولفت المصدر إلى أن عدوان التحالف تسبب أيضا بوقوع دمار كبير في المنطقة.

وتقود “واشنطن” تحالفا من خارج مجلس الأمن الدولي بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي منذ آب عام 2014 وقامت خلال هذه الفترة بالعدوان أكثر من مرة على مواقع للجيش العربي السوري وحلفائه في وقت تؤكد فيه التقارير دعم التحالف للإرهاب حيث يزود تنظيم “داعش” بالمعلومات الاستخباراتية لتنفيذ هجماته الإرهابية على مواقع الجيش وحلفائه والتجمعات السكنية في البادية السورية.

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