تركيا تواصل خرقها لقرار مجلس الأمن 2401
مركز المصالحة الروسي: المسلحون هاجموا الجيش السوري في الغوطة مستغلين الهدنة
بداية متعثّرة لـ«الهدنة» الروسية: «فصائل الغوطة» تطرح إخراج «النصرة» بشروط
التحالف الأمريكي يرفض مقترحاً روسياً يتعلق بالرقة السورية
انسحابات واسعة لـ«تحرير الشام» في أرياف حلب وإدلب
الإرهابيون يستهدفون مسار الممر الآمن في مخيم الوافدين ويمنعون المدنيين من الخروج
التحالف الأمريكي يرتكب مجزرة جديدة تسفر عن استشهاد 24 مدنيا بريف ديرالزور الشرقي
الكرملين: نأسف من تجاهل شركاء روسيا لتجاوزات الإرهابيين في مناطق الغوطة
الخارجية: تقويض سيادة ووحدة أراضي سورية الهدف الوحيد للتحالف الدولي
استكمال الاستعدادات في مخيم الوافدين لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة
ميليشيات ريف حمص «خائفة» وشقيقاتها في درعا تحاول التصعيد
السلطات السورية تجهز ممرا إنسانيا بين الغوطة الشرقية ودمشق
المالية تحجز على 13 مليار ليرة لرجال أعمال وفاسدين لمصلحة 86 جهة حكومية
مسرحية الكيميائي تنطلق في الغوطة … موسكو: «استفزاز» .. برلين: لا معلومات لدينا
الكرملين يتحدث عن هدنة إنسانية وفتح ممر لإجلاء المدنيين.. و«جيش الإسلام» يرفض!

التحالف الأمريكي يرفض مقترحاً روسياً يتعلق بالرقة السورية

 

رفض متحدث باسم (التحالف الدولي) بقيادة واشنطن، اقتراح روسيا تشكيل لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة تكشف حقيقة الوضع في الرقة السورية التي دمرتها الغارات الأمريكية ثم تركت لمصيرها البائس.

ورداً على سؤال، عما إذا كان (التحالف) يدعم مثل هذه المبادرة، تهرب المتحدث من إعطاء رد مباشر، وأجاب بأن “(التحالف) يدعم عملية السلام في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، والتي سوف تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية.”

وأضاف ممثل (التحالف): “نحن لا نرى قيمة للجهود الروسية الموازية و(التحالف) لا يرى مغزى في ذلك”.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الاثنين، أن موسكو تقترح تشكيل لجنة أممية لتقييم الوضع في مدينة الرقة السورية.

ولفت شويغو إلى أنه بسبب الأوضاع المعقدة في الرقة لم تبدأ هناك بعد أعمال تقديم المساعدات الإنسانية والترميم، وهذا ما يمنع السكان من العودة إلى المدينة.

ويأتي تصريح شويغو، هذا على خلفية تبني مجلس الأمن الدولي، مساء السبت الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوماً في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق السورية.

وكانت موسكو ودمشق أعلنتا مراراً أن الوضع الإنساني في الرقة حرج. وفي 29 تشرين الثاني الماضي، أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الأمريكيين وحلفاءهم يحاولون “إخفاء التداعيات الخطيرة لعمليتهم العسكرية” في الرقة. فيما وجهت دمشق رسالة إلى الأمم المتحدة جاء فيها أن طيران (التحالف) ارتكب “مجازر دامية” في الرقة أودت بحياة آلاف المدنيين وأسفرت عن محو المدينة عن وجه الأرض.

ووفقاً للبيانات الأممية ما زال أكثر من 500 ألف نازح من الرقة التي جرى انتزاع السيطرة عليها من تنظيم (داعش) العام الماضي خارج المدينة. حيث عاد إليها فقط نحو 60 ألف شخص.

المصدر: سبوتنيك

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.