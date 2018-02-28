التحالف الأمريكي يرتكب مجزرة جديدة تسفر عن استشهاد 24 مدنيا بريف ديرالزور الشرقي

ارتكب طيران “التحالف الدولي” مجزرة جديدة بحق السوريين أسفرت عن استشهاد 24 مدنيا جراء قصفه تجمعا للمهجرين في منطقة ظهرة العلوني بريف ديرالزور الشرقي.





وأفادت مصادر أهلية من هناك بأن طائرات “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن نفذت اليوم عدة غارات على تجمع للمهجرين في منطقة ظهرة العلوني بريف ديرالزور ما تسبب باستشهاد 24 مدنيا على الأقل.





ولفتت المصادر إلى وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة ما يجعل عدد الشهداء مرشحا للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.





وكان طيران “التحالف الدولي” ارتكب أمس الأول مجزرتين بحق السوريين أسفرت عن استشهاد 29 من المدنيين وعشرات المصابين جراء قصفه الأحياء السكنية في قريتي الشعفة وظهرة علوني بريف ديرالزور الشرقي وقبلها بخمسة أيام ارتكب هذا التحالف مجزرة أدت إلى استشهاد 16 مدنيا جراء قصفه الأحياء السكنية في قرية البحرة بريف ديرالزور الشرقي.





ومنذ إنشائه من واشنطن من خارج مجلس الأمن في آب عام 2014 قصف “التحالف الدولي” عشرات المرات الأحياء السكنية في ديرالزور والرقة والحسكة وأريافها ما تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة في البنى التحتية والمرافق الحيوية.





وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين أكثر من مرة بالحل الفوري لـ “التحالف الدولي” غير المشروع الذي تأسس خارج إطار الأمم المتحدة ودون موافقة الجمهورية العربية السورية.



