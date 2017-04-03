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التجنيد العامة تصدر تعميما بإلغاء تاجيل التاهيل التربوي

أصدرت مديرية التجنيد العامة تعميماً يتضمن عدة بنود أولها كان بإيقاف تأجيل كافة الطلاب التأهيل التربوي من غير حملة الإجازة التخصصية التربوية وثانيها إلغاء تأجيل كافة المكلفين المؤجلين سابقاً من حملة الشهادات الغير تخصصية واعتبارهن جاهزين للسوق 21/11/2017

كما تضمن التعميم سوق حاملي الشهادات الجامعية نظام الأربع سنوات كصف ضابط مجندين إذا كان الدبلوم لا يتناسب مع الإجازة الجامعية الأساسية و شطب الشهادات الحاصل عليها المكلف في دبلوم التأهيل التربوي من سجلاتهم ومن الحاسب لكل مكلف يحمل إجازة غير تخصصية .

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