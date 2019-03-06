التجاري يعتمد معدلات فائدة جديدة على ودائع العملات الأجنبية

أجرى المصرف التجاري السوري تعديلاً على الحد الأدنى للوديعة بالدولار، كما اعتمد معدلات فائدة جديدة على ودائع العملات الأجنبية.



وحدد المصرف التجاري بموجب قرار نشرته صحيفة تشرين الحد الأدنى للوديعة الجديدة بـ 3 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما اعتمد معدلات فوائد جديدة جرى تطبيقها على الودائع بالعملات الأجنبية بدءاً من يوم أمس.



وأشار قرار المصرف التجاري السوري إلى أن معدلات الفوائد الجديدة ستطبق على الودائع القديمة لمدة شهر والتي تجدد تلقائياً، كذلك على الودائع الجديدة للمدة نفسها، بينما يتم منح فائدة تفضيلية لمن لديهم ودائع بمبلغ أكثر من 3 ملايين دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى في حال رغبتهم بذلك بحيث لا تتجاوز الزيادة في سعر الفائدة التفضيلية الممنوحة عن سعر الفائدة المعتمدة كحد أقصى نسبة 0.5%.



وبحسب القرار، فإن المصرف حدد معدل الفائدة المدينة على الوديعة بالدولار لمدة شهر بـ 2.48% ولمدة ثلاثة أشهر بـ 2.90% ولمدة ستة أشهر بـ 3.18% ولمدة تسعة أشهر بـ 3.40% ولمدة عام بـ 3.68%.



وأكد قرار المصرف التجاري على عدم منح فائدة مدينة على الوديعة باليورو لمدة شهر وثلاثة أشهر، بينما حدد معدل الفائدة على الوديعة باليورو لمدة ستة أشهر بـ 0.20% ولتسعة أشهر بـ 0.51% ولمدة عام بـ 0.84%، كما حدد معدل الفائدة على الوديعة بالجنيه الإسترليني لمدة شهر بـ0.73% ولمدة ثلاثة أشهر بـ 0.85% ولمدة ستة أشهر بـ 1% ولمدة تسعة أشهر بـ 1.06% ولمدة عام بـ 1.14%.



مع الإشارة إلى أن احتساب الفوائد يبدأ اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ فتح الوديعة لدى المصرف.