التجاري السوري يوقف التعامل مع عدد من المقيّمين العقاريين

أوقف المصرف التجاري السوري التعامل مع عدد من المقيّمين العقاريين، وقال في بيان:



نتيجة المتابعة والرقابة على أداء القيميّن العقاريين عند منح القروض من قبل المصرف ظهرت مخالفات بعض القيمين لقواعد ومعايير التقييم العقاري، مما استدعى من المصرف اتخاذ قرار بوقف التعامل معهم ووجه لإعداد قائمة سوداء للمُقيّمين العقاريين الذين يثبت تلاعبهم بالأسعار عند تقييمهم للعقارات بشكل يخالف المعايير، وإبلاغ هيئة التمويل العقاري بذلك .





ولن يتردد المصرف باتخاذ أي إجراء مماثل بحق أي مخالف مشيرين إلى أن أهم فوائد القرار تكمن في القضاء على عشوائية تقييم العقارات، وحفظ حقوق المواطنين وجهات التمويل ، ورفع مستوى المهنيّة في السوق بما يعزز الثقة والآمان.