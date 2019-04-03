التجاري السوري يرفع معدل الفائدة على الوديعة بالدولار لمدة 12 شهراً إلى 51ر4 بالمئة

أعلن المصرف التجاري السوري عن معدلات جديدة للفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية تم بموجبها رفع معدل الفائدة على الوديعة بالدولار لمدة 12 شهراً إلى 51ر4 بالمئة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اليوم.



وبناء على قرار من المصرف تم تحديد معدل الفائدة على الوديعة بالدولار لمدة شهر ب 49ر3 بالمئة ولمدة ثلاثة أشهر ب 60ر3 بالمئة ولمدة ستة أشهر ب 66ر3 بالمئة كما تم تحديد معدل الفائدة على الوديعة باليورو لمدة ستة أشهر ب 70ر0 بالمئة ولمدة 12 شهراً ب 70ر1بالمئة.



وحدد المصرف معدل الفائدة على الوديعة بالجنيه الإسترليني لمدة شهر ب 73ر0 بالمئة ولمدة ثلاثة أشهر ب 85ر0 بالمئة ولمدة ستة أشهر ب 95ر0 بالمئة ولمدة 12 شهراً ب 06ر1 بالمئة ويبدأ احتساب الفوائد المذكورة اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ فتح الوديعة لدى المصرف.



ووفقاً للقرار تم إلغاء ودائع اليورو لمدة شهر وثلاثة أشهر وإلغاء الودائع لمدة تسعة أشهر للعملات الثلاث المذكورة.



وفي تصريح لمندوب سانا أكد مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف أن قيام المصرف برفع معدلات الفوائد المدينة التي يمنحها لزبائنه على الإيداعات بالعملات الأجنبية يتم بناء على قرارات مصرف سورية المركزي ويأتي ذلك بهدف التشجيع على الإيداع بالعملات الأجنبية.