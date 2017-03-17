التجارة الداخلية: وقف منح رخص إقامة مخابز تموينية لحين وضع خارطة لتموضعها بكل المحافظات

أوقفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منح رخص إقامة مخابز تموينية وزيادة مخصصات الأفران من الدقيق بشكل مؤقت حتى إشعار آخر.



وأوضح الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تعميم إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات أن العمل بهذا القرار “يبدأ من اليوم إلى حين الانتهاء من وضع خارطة لتموضع المخابز العامة والخاصة بكل المحافظات ومعرفة مدى تغطيتها وتأمينها للحاجة على ضوء عدد السكان في القرى والمدن نتيجة للظروف الراهنة وعودة الأهالي والسكان إلى المناطق التي أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار وإعادة تجهيز وترميم المخابز العامة بتلك المناطق”.



وكان الوزير الغربي أكد مؤخرا حرص الوزارة على إنتاج مادة الخبز بجودة عالية وفق أفضل المواصفات وتأمين المستلزمات المطلوبة لتصنيع خطوط الإنتاج الخاصة بالمطاحن والمخابز.

سانا