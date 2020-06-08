التجارة الداخلية: كل تاجر يحجب مادة عن التداول سيطبق عليه القانون

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب، أنه لا يوجد إغلاق كامل للمتاجر بل حالات فردية، المحال التجارية تعمل ونحن على اطلاع بوضع الأسواق في كل المحافظات، وهناك مبالغة في الموضوع.



وأن الأولوية هي وصول المادة بصلاحية ومواصفات جيدة للمستهلك، ويجب أن يكون هناك تعاون من قبل المواطنين من ناحية تقديم شكاوى على المخالفين.



كما بين أن كل تاجر يغلق محله متعمداً لحجب مادة عن التداول سيطبق عليه القانون.



نينار أف أم