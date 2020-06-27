التجارة الداخلية تَـعد بتوفّر الزيت عبر “الذكية” قريباً

وعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوفير مادة الزيت قريبا في جميع صالات ومنافذ السورية للتجارة وبيعها بموجب البطاقة “الذكية” وبنفس السعر السابق.



وقالت الوزارة في بيان تلقت على صفحتها الرسمية أن سعر مبيع ليتر الزيت على البطاقة الالكترونية سيكون 800 ليرة سورية، وكيلو غرام السكر ب 350 ليرة وكيلو غرام الرز بـ 400 ليرة.



كما نفت الوزارة في بيانها ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول حصر بيع هذه المواد في صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة، مؤكدة أنها ستبقى متوافرة أيضا في الأسواق ومحال المواد الغذائية.



وكانت الوزارة أوضحت في التاسع من الشهر الجاري أنه لم يتم رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية المدرجة على البطاقة “الذكية” وأن أسعارها بقيت كما هي دون أي تعديل.



يذكر أن أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية تشهد تحليقاً يومياً، حيث أكد مواطنون لتلفزيون الخبر ارتفاع الأسعار بشكل يومي، حيث وصل سعر لتر زيت دوار الشمس إلى 4500 ليرة كحد أدنى ويرتفع تبعاً “للماركة”، في ظل غياب الرقابة والردع للتجار وأصحاب المحال التجارية عن التحكم بقوت المواطن.