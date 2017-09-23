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التجارة الداخلية تنفي التسعيرة الجديدة للشاورما

أوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون الأسعار في دمشق عبد المنعم رحال في تصريحٍ له، أن الحديثالتجارة الداخلية تنفي التسعيرة الجديدة للشاورما حول تعرفة سعر “سندويش الشاورما” والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “غير دقيق” مشيراً إلى أنه لم يصدر أي قرار عن مديرية التجارة الداخلية في دمشق في هذا الشأن.

و لفت رحال إلى أن أسعار “سندويش الشاورما” (فروج) تتراوح بين الـ 200 إلى 400 ل.س وذلك بحسب الوزن معتبراً أن الأسعار الرائجة في السوق مبالغ بها وقد تم تنظيم أكثر من 100 ضبط بحق المحال المخالفة.

وبين رحال أن السوق يشهد حالياً انخفاضا في سعر الفروج وذلك يرجع إلى زيادة عدد المربين بشكل عام مستبعداً في الوقت ذاته أن يكون الانخفاض مؤقتاً.

المصدر : شام إف إم

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