التجارة الداخلية تنفي التسعيرة الجديدة للشاورما

أوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون الأسعار في دمشق عبد المنعم رحال في تصريحٍ له، أن الحديث حول تعرفة سعر “سندويش الشاورما” والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “غير دقيق” مشيراً إلى أنه لم يصدر أي قرار عن مديرية التجارة الداخلية في دمشق في هذا الشأن.

و لفت رحال إلى أن أسعار “سندويش الشاورما” (فروج) تتراوح بين الـ 200 إلى 400 ل.س وذلك بحسب الوزن معتبراً أن الأسعار الرائجة في السوق مبالغ بها وقد تم تنظيم أكثر من 100 ضبط بحق المحال المخالفة.