التجارة الداخلية تحدد موعد بدء العمل بالمخابز

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتحديد العمل بالمخابز الخاصة والعامة العاملة بنظام الإشراف عند الساعة الخامسة صباحاً، على أن يعاقب كل من يخالف القرار.



وصرّح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب بأن الوزارة حددت بداية عمل الكوادر في جميع المخابز التموينية عند الساعة الخامسة صباحاً، حيث يبدأ البيع من الساعة السابعة صباحاً إلى أن ينتهي المخصص اليومي من مادة الدقيق دون تحديد موعد زمني، مشيراً إلى استمرار عمل المخابز الآلية وجميع المخابز ذات الكميات الكبيرة من المخصصات كما هو عليه دون أي تغيير.



وبين شعيب أن هدف القرار هو منع عملية التلاعب أو سرقة الخبز أو المخصصات والتركيز على جودة الخدمة المقدمة للمواطن وتأمين المادة ولاسيما أنها كانت تفقد في الصباح بسبب القيام بعملية الخبز ليلاً والانتهاء عند الساعة السادسة صباحاً، لافتاً إلى أن مخصصات الأفران من مادة الدقيق لم تتغير وإنما التغيير طرأ فقط على موعد البدء بالعجن وإنتاج مادة الخبز.



من جهته، أوضح مدير الشركة العامة للمخابز جليل إبراهيم أن عملية الإنتاج أصبحت الآن أمام أعين المواطنين الذين باتوا شركاء في عملية الرقابة على العملية الإنتاجية والحد من التلاعب بإنتاج المادة وهدر مستلزمات الإنتاج كـ “الطحين والخميرة والمازوت” التي كانت تسرق في بعض الأحيان، منوهاً بأن هناك مناطق فيها بعض ضعاف النفوس يتلاعبون بإنتاج هذه المادة في الليل دون مراقبة أحد.



وفي منتصف الشهر الماضي، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 6، والقاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة “السورية للمخابز”، وتحل محل “الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية” فيما لهما وعليهما من حقوق والتزامات.



ويعود سبب الازدحام على الأفران إلى وجود بعض البائعين ممن يشترون الربطة بسعرها الرسمي ويبيعونها بـ 100 و200 ليرة، كوسيلة للعيش، لذا وجهت وزارة التموين مطلع العام الحالي كتاباً إلى وزارة الداخلية، لمنع ظاهرة بيع الخبز أمام المخابز.