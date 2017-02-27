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التجارة الداخلية بدرعا تضبط أكثر من 14 طنا من الدقيق المعد للتهريب

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا اليوم أكثر من 14 طنا من الدقيق المعد للتهريب عن طريق مستثمر أحد أفران مدينة درعا.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عمر عوض  إلى أن المديرية سلمت الدقيق لفرع الشركة العامة للمخابز مبينا أن المديرية نظمت ضبطين بحق مستثمر المخبز وضبطا بحق التاجر صاحب الآلية الناقلة للمواد وأحيلا إلى القضاء المختص وتم إغلاق المخبز أصولا.

وأشار عوض إلى أن المديرية تتابع الأسواق والمخابز ومحطات المحروقات وتتعامل مع كل الشكاوى على الرقم 119.

وضبطت المديرية في الشهرين الماضين مستودعين لبيع المحروقات ومواد الإغاثة.

سانا

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