التجارة الداخلية بالمحافظات تكثف حملاتها على باعة الدخان

بلغت عدد الضبوط التي نظمتها عناصر مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات فيما يخص مادة الدخان 311 ضبطاً تموينياً من بداية العام وحتى تاريخه.



وبين جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان الضبوط توزعت كما يلي:



36 ضبطاً بدمشق و٤٦ضبطاً بريف دمشق و١٣ضبطاً بدرعا و٦ضبوط بالسويداء و١٠٣ضبطاً بحمص و٥٦ ضبطاً اخر بحماه و٢٣ضبطاً بحلب و٤ضبوط في دير الزور و٧ضبوط بطرطوس و١٧ضبطاً بمحافظة اللاذقية.





واكد شعيب أن عناصر حماية المستهلك بالمحافظات تعمل على مدار ال٢٤ساعه لضبط الاسواق والقضاء على جميع المخالفات الموجودة فيها لاسيما ما يتعلق بمادة الدخان مؤكدا انه لن يتك التساهل بحق كل من يحاول البيع بسعر زائد او احتكارها او غشها او ايجاد خلل يتعلق بمدى توفرها وتكون متاحة لدى كافة المواطنين.