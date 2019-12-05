التجارة الداخلية: الإغلاق للمحال التي تبالغ في رفع أسعارها

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أهمية إصدار نشرة الأسعار الأولى الخاصة بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية كالسكر والرز والشاي والصمون والزيوت مشدداً على ضرورة التزام كل الحلقات التجارية بها ومراقبة مدى التقيد بتلك الأسعار عبر دوريات حماية المستهلك.



وبين شعيب أنه تم التوجيه بتشديد الرقابة على مدى الالتزام بهذه النشرة واتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين في كل حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد ثم تجار الجملة ونصف الجملة انتهاء ببائع المفرق على أن يتم إغلاق المحال التي تتقاضى أسعاراً تزيد بشكل كبير عن النشرة المعلنة إضافة للتركيز على مخالفات الجودة والغش لافتاً إلى قيام الوزارة بالإعلان عن النشرة عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى المواقع الالكترونية.



بدوره أشار علي الخطيب مدير حماية المستهلك في الوزارة بتصريح مماثل إلى أن دوريات حماية المستهلك تكثف وجودها في الأسواق لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها والتقيد بنشرة الأسعار لافتاً إلى زيادة نسبة الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين والتي يتم التجاوب معها بشكل فوري.



وبيّن الخطيب أنه تم تنظيم نحو 2865 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع واحد في كافة المحافظات منها 803 إغلاقات لمحال وفعاليات تجارية وتوزعت المخالفات بين عدم تداول فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أسعار زائدة إضافة لمخالفات المواصفات.



يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شكلت لجنة مشتركة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة وأعضاء من الفعاليات التجارية والصناعية وخبراء مختصين تقوم بإصدار صك تسعيري بالمواد الغذائية الأساسية وفق الأسعار الرائجة وبيانات التكلفة.



الوطن