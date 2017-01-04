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التجارة الداخلية: إغلاق أي محل يبيع المياه المعدنية بسعر زائد وإحالة من يبيع اسطوانات الغاز بسعر زائد إلى القضاء

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات الى إغلاق أي محل تجاري لمدة أسبوع يقوم ببيع المياه المعدنية بسعر زائد عن السعر المحدد من قبل الوزارة ومصادرة كامل الكميات الموجودة في المحل.

وطالب الوزير الغربي في تعميم أصدره اليوم بإحالة أي معتمد أو صاحب مركز غاز يبيع أسطوانات الغاز بسعر زائد إلى القضاء ومصادرة الأسطوانات الموجودة لديه.

كما دعا إلى قيام عناصر حماية المستهلك بجولات ميدانية مكثفة وتشديد الرقابة على المحال والأسواق التجارية وخاصة ما يخص أسواق بيع المياه المعدنية والتأكد من تقيد تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق بالأسعار المحددة أصولا لعبوات المياه المعدنية وتداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكانت وزارة التجارة الداخلية حددت منذ عدة أيام سعر صندوق المياه المعدنية بـ 650 ليرة سورية.

سانا

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