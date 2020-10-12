التجارة الخارجية تعيد طرح مناقصة توريد زيت القلي للمرة الثالثة

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" عن مناقصة خارجية للمرة الثالثة في 16 تشرين الثاني 2020، لتوريد 30 مليون ليتر من زيت دوار الشمس.



وبحسب الإعلان الصادر عن المؤسسة، فإن الكميات المطلوب توريدها هي 10 مليون عبوة زيت دوار الشمس سعة 1 ليتر، و10 مليون عبوة سعة 2 ليتر.



واشترطت المؤسسة على المشتركين بالمناقصة تسديد تأمينات أولية هي 14 يورو عن كل 1,000 ليتر وبما يعادل 420 ألف يورو لكامل الكمية، وتقدم الأسعار للمناقصة باليورو واصلة للمرافئ السورية.



وفي حال فوز العرض لن تحرر التأمينات الأولية إلا إذا استلم الشاري تأمينات حسن التنفيذ (التأمينات النهائية)، والتي يجب أن تكون بنسبة 10% من قيمة العقد خلال 15 يوماً من تاريخ كتاب التثبيت.



وبيّنت المؤسسة أنه بحال لم يلتزم الشاري بتقديم التأمينات النهائية تقوم المؤسسة بمصادرة التأمينات الأولية، وتغريم العارض بنفقات الإعلان وكافة الرسوم والمصاريف والغرامات الأخرى.