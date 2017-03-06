التبغ يرفع معدلات الاكتئاب

حذّرت دراسة أميركية حديثة من أن تدخين التبغ يمكن أن يزيد معدلات الإصابة بالاكتئاب إلى الضعفين، وخاصة بين المدخنين الصغار.

وأجرى فريق البحث دراسته على ما يقرب من 497 ألف أميركي، أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وتم فحص معدلات الاكتئاب لديهم في الفترة بين 2005 إلى 2013.

ووجد الباحثون أن معدلات الاكتئاب زادت بين المدخنين على وجه العموم بالمقارنة مع غير المدخنين، أو من أقلعوا عن التدخين.

ووجد الباحثون أيضاً أن معدلات الاكتئاب بين المدخنين كانت ضعفي من لم يدخنوا، وكانت الفئة الأكثر تضرراً من الاكتئاب المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عامًا، حيث بلغت النسبة بينهم من 16 إلى 22%، مقارنة مع 9%، لدى المدخنين الأكبر سناً.

وقال الباحثون: إن «جهود الصحة العامة التي تهدف إلى خفض معدل انتشار التدخين، يجب أن تأخذ في الاعتبار الاكتئاب كعامل خطر يساعد في زيادة معدلات الإقلاع عن التدخين».

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنوياً، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطين سابقين وحاليين للتبغ، وحوالى 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي، لأنه يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

وأضافت المنظمة: إنه ما لم يُتخذ إجراء في هذا الصدد، يمكن للتبغ أن يقتل عدداً كبيراً يصل إلى 8 ملايين شخص سنوياً، يعيش 80% منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.

وكالات