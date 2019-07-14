التبغ: زيادة واضحة في الكميات والقيم الممنوحة للمزارعين
أظهرت الكميات المستلمة من محصول التبغ لهذا العام، زيادة واضحة في الكمية والقيم الممنوحة للمزارعين مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت الكميات التي استلمتها المؤسسة العامة للتبغ لعام 2018 _ 2019 (31893) طن، وتم تسديد قيمتها والبالغة (20.933) مليار ليرة للمزارعين كاملة.
المؤسسة العامة للتبغ قالت: إن الزيادة بلغت 32%، في حين بلغت الزيادة في نسب القيم الممنوحة للمزارعين 19%.
يشار إلى أن سلسلة عواصف اجتاحت هذا العام بعض حقول التبغ في بعض المناطق ما تسبب بخسائر كبيرة وصلت في بعض المناطق إلى 90 %، وتم تداركها بإجراءات حكومية سريعة، منها توزيع الشتول مجانا وتأجيل ديون المزارعين المستحقة إلى مواسم لاحقة وتعويض المتضررين منهم.
المصدر: سينسيريا