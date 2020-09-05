التبغ الخام على خط السوق السوداء وثلاثة أطنان تضبط بريف دمشق

بعد سلسلة عمليات التهريب التي تعرضت لها المواد المدعومة من الدولة ولاسيما الدقيق التمويني والمحروقات والمواد المقننة من قبل ضعاف النفوس من التجار, تدخل اليوم هذا الميدان مادة التبغ المحلي إلى السوق والاتجار بها بصورة غير مشروعة..

هذا ما أكده مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق المهندس سالم مؤكداً فيه أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق تمكنت من ضبط سيارتي نقل محملتين بمادة التبغ الخام «دوكما» بمخالفة تغيير مقصد السيارة بقصد الاتجار بالمادة .



حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وحجز الكمية المخالفة والتي قدرت بحوالي ثلاثة أطنان من التبغ الخام سلمت إلى المؤسسة العامة للتبغ وفق الأصول القانونية وحجز السيارتين لحين صدور الحكم من الجهات القضائية المختصة.



تشرين